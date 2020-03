Coronavirus: Padova, chiudono gli alberghi delle Terme Euganee (2)

09 marzo 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "È necessario che tutte le istituzioni (Comuni, Province Regione, Governo), mettano in campo immediatamente tutte le azioni necessarie per il sostegno economico-finanziario delle imprese e strumenti che diano tutela ai lavoratori di questo settore. Moratoria di bollette e mutui, differimento e rimodulazione della tassazione centrale e locale, ammortizzatori sociali, iniezioni di liquidità, semplificazione amministrativa sono le misure urgenti su cui intervenire per sostenere il settore. Abbiamo bisogno di strumenti straordinari per poter provare a gestire una situazione straordinaria", avverte.

"Il comparto turistico-alberghiero delle Terme Euganee con un fatturato totale annuo di 380 milioni di euro rappresenta una delle più grandi realtà imprenditoriali della Provincia di Padova, in grado di registrare circa 3.200.00 presenze l'anno; 107 strutture alberghiere, 11mila camere d'albergo, 18mila posti letto per un totale di quasi 5mila dipendenti. Il fatturato annuo, se si considera anche l'indotto rappresentato dalle attività commerciali, tra ristoranti, bar, negozi e aziende agricole del territorio dei Colli Euganei, sale a oltre 500 milioni di euro l'anno", conclude.