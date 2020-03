Coronavirus: Padova, chiudono gli alberghi delle Terme Euganee

09 marzo 2020 a

a

a

Padova, 9 mar. (Adnkronos) - "Le restrizioni imposte dal DPCM 8 marzo 2020 e l'impossibilità di entrare ed uscire, senza titolo valido, dalla Provincia di Padova hanno provocato la chiusura degli alberghi delle Terme di Abano, Montegrotto, Galzignano, Battaglia e Teolo, la più grande area termale d'Europa.La sola deroga per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza non consente infatti di sostenere, a livello economico, la regolare attività dei servizi delle strutture alberghiere del territorio euganeo". A sottolinearlo, in una nota, il Consorzio Terme Colli, ente unico di promozione turistica del territorio, che precisa che "allo stato attuale il comparto turistico-alberghiero delle Terme Euganee sta vivendo la più grande crisi economica di sempre, a causa dell'Emergenza Covid 19".

"L'imprevedibile ondata di cancellazioni delle scorse settimane, con picchi di disdette di oltre il 90%, e le ulteriori misure di restrizioni messe ora in atto, da molti Stati della Comunità Europea e non, hanno creato un danno irreparabile all'equilibrio economico dell'area, tanto da mettere a rischio la stessa esistenza dell'intero settore - denuncia il Consorzio - Le previsioni, non facili da formulare, ci portano a sperare di ipotizzare che a Settembre 2020 ci possa essere un minimo di ripresa verso la normalizzazione delle nostre attività, che salvo imprevisti si stima essere ormai per il 2021".