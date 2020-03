Coronavirus: Miccichè, 'nessuno stop all'Ars, solo rinvio seduta perché sono in autoisolamento' (2)

09 marzo 2020 a

(Adnkronos) - "Siamo arrivati a 9.000 contagi, pazienza se le commissioni si rinviano di qualche giorno. C'è anche il problema dei tanti siciliani arrivati dal Nord in questo weekend. E la politica ha dimostrato che il virus colpisce chi sta in mezzo alla gente, anche questori e prefetti. Ecco perché bisogna evitare di riunirsi. E' un obbligo, un problema di salute pubblica".

"Ci viene chiesto di evitare di uscire di casa figuriamoci ce ci possiamo permettere che 70 persone, come i deputati all'Ars, con le persone al seguito, possano arrivare da tutte le province mentre il contagio continua a girare". Per Miccichè "bisogna evitare di stare in giro". "Ci stiamo adeguando a Camera e Senato - dice - che fanno un giorno a settimana di aula".