Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - "Ora che il coronavirus ha messo una base in così tanti Paesi, la minaccia di una pandemia è diventata molto reale. Ma sarebbe la prima pandemia nella storia che potrebbe essere controllata. La linea di fondo è: non siamo in balia di questo virus". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus‏, in conferenza stampa a Ginevra.