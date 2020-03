09 marzo 2020 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - In giornata sono previste diverse dimissioni dall'Istituto Spallanzani di pazienti "già negativi al primo test e comunque asintomatici". I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus, sono 272. Lo sottolinea il bollettino odierno dello Spallanzani di Roma. I pazienti in osservazione sono 23.