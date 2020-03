Coronavirus: sindacati edili e Ance Palermo, 'proseguire lavori ma con tutele' (2)

10 marzo 2020 a

(Adnkronos) - I sindacati degli edili di Feneal, Filca e Fillea chiedono inoltre di organizzare meglio gli spazi comuni, di procedere alla sanificazione di specifici ambienti, organizzare la mobilità delle squadre ove necessario e di favorire turnazioni in grado di conciliare meglio esigenze familiari con quelle produttive e, nelle ipotesi strettamente necessarie, ricorrere a sospensioni temporanee con immediato ricorso agli ammortizzatori sociali (ordinari o in deroga). "Appare chiaro – aggiungono De Vardo, Danese e Ceraulo - che senza il senso di responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori e delle imprese tutte, l'obiettivo da raggiungere diventa ancora più complesso. Quindi auspichiamo una proficua collaborazione al fine di superare le anomalie di una fase che non ha mai avuto precedenti".

Sulla stessa linea l'Ance. "Condividiamo pienamente le preoccupazioni del sindacato, sia per quanto riguarda la salvaguardia del lavoro che per quanto riguarda la sicurezza del lavoro – ribadisce il presidente Ance Palermo Massimiliano Miconi – e invitiamo le imprese associate e tutte le altre imprese a condividere, con la rappresentanza sindacale nei cantieri, i migliori provvedimenti da assumere caso per caso. In questo senso ci auguriamo da parte del governo l'attivazione di strumenti rapidi e semplificati per ottenere la cassa integrazione in deroga e altri ammortizzatori sociali. Noi, dal canto nostro, siamo sempre disponibili a dare informazioni e assistenza alle imprese associate per affrontare al meglio i problemi".