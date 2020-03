Messina: truffa all'Asp, arrestati noto farmacista e medico di base (3)

11 marzo 2020 a

(Adnkronos) - Così come è emerso dalle indagini, le prescrizioni sulle ricette rosse hanno riguardato, prevalentemente, farmaci costosi, finanche al prezzo di 587,02 euro a prescrizione, trattandosi di farmaci normalmente prescritti in caso di trapianto di organi, dolore severo, trattamento post chemioterapico, carcinoma del polmone ed altre patologie importanti. "Di fatto, tali farmaci, mediante false prescrizioni mediche, sulle quali sono risultati apposti timbri e firme riconducibili ai sei medici di medicina generale convenzionati con l'ASP di Messina - uno posto agli arresti domiciliari e 5 sospesi - venivano prescritti prevalentemente ad assistiti “deceduti” e/o “inesistenti”", dicono le fiamme gialle.

I fatti di reato contestati, perpetrati a danno dell'Asp di Messina, hanno prodotto un grave danno economico nei confronti della citata Azienda Sanitaria; infatti, dall'anno 2016 in poi, l'A.S.P. di Messina ha corrisposto alla Farmacia compensi superiori al 1.000.000,00 di euro netti all'anno ed esattamente: per l'anno 2016, 1.124.544,77 euro; per l'anno 2017, 1.266.405,61 euro e per l'anno 2018, 1.285.801,89 euro. Sul punto, atteso che tra tali rimborsi sono inclusi anche quelli viziati dalla presenza di illecite prescrizioni mediche “rosse”, sono in corso anche attività per meglio quantificare il danno erariale complessivamente cagionato.

L'operazione "testimonia, ancora una volta, l'impegno profuso dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza di Messina nel “contrasto agli illeciti in materia di Spesa Pubblica”, con particolare riguardo al settore della spesa sanitaria, notoriamente con un peso rilevante nei bilanci Regionali e Nazionali".