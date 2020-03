Mafia: sequestro da 6 milioni euro a imprenditore, 'E' vicino a boss Messina Denaro'

11 marzo 2020 a

Palermo, 11 mar. (Adnkronos) - Beni per oltre sei milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Trapani a un imprenditore di Castelvetrano (Trapani), Nicolò Clemente, arrestato nel luglio 2018 per partecipazione in associazione mafiosa e sotto processo al Tribunale di Marsala. Secondo gli inquirenti Clemente è "vicino al boss latitante Matteo Messina Denaro". L'uomo è implicato in varie indagini della Dia di Trapani, coordinate dalla Dda di Palermo, volte a disarticolare la rete dei consociati più "vicini" al latitante Matteo Messina Denaro, attraverso l'individuazione e l'eliminazione dal mercato delle "imprese mafiose" che costituiscono le principali fonti di approvvigionamento finanziario del boss ancora introvabile di Cosa nostra.

"Il suo arresto e il sequestro prendono le mosse dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia di Castelvetrano Lorenzo Cimarosa e da quelle di Giuseppe Grigoli, entrambi condannati in via definitiva come appartenenti alla famiglia mafiosa di Castelvetrano, che lo indicavano come una delle più attive espressioni imprenditoriali della mafia locale, capace di infiltrare e condizionare il tessuto economico locale nei settori dell'edilizia pubblica e privata, nel commercio del conglomerato bituminoso, per assicurare a Cosa nostra significative risorse finanziarie", dicono dalla Dia. Il nucleo familiare di Nicolò Clemente "è stato, da sempre, parte dello zoccolo duro della mafia a Castelvetrano. Il fratello Giuseppe, associato di primissimo rango e parte della cerchia più ristretta e fidata degli amici di Matteo Messina Denaro, è stato condannato per associazione mafiosa e per alcuni omicidi, commessi, in concorso, proprio con il latitante. Pericoloso killer di Cosa nostra trapanese, Giuseppe Clemente esercitava l'attività imprenditoriale insieme al fratello Nicolò. Dopo la condanna all'ergastolo, sempre Giuseppe, afflitto da crisi depressive, si è suicidato in carcere nel 2008, nel giorno del compleanno dell'amico Messina Denaro, scongiurando definitivamente il pericolo di poter cedere alla tentazione di collaborare con la giustizia, circostanza vissuta con grande timore dall'associazione mafiosa e dalla sua stessa famiglia".