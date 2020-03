Coronavirus: Cina invia team esperti in Italia

11 marzo 2020 a

a

a

Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - La Cina ha inviato un team di medici in Italia per contribuire a combattere l'epidemia di Covid-19 e portare aiuti umanitari a sostegno del nostro Paese. Lo riporta China News Service. Il gruppo di esperti è guidato da uno dei vice presidenti della Croce Rossa cinese e da un esperto del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. Altri cinque esperti della provincia del Sichuan sono stati scelti per partecipare alla spedizione.