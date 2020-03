Coronavirus: Sciurba (ong Mediterranea), 'zero sbarchi? Per il maltempo, forse morti in mare'

11 marzo 2020 a

Palermo, 11 mar. (Adnkronos) - "Sul quotidiano 'Il Tempo' di oggi, forse approfittando del momento di terribile emergenza che stiamo vivendo, leggiamo un'ennesima superficiale analisi del tema delle migrazioni: gli sbarchi in Italia sono stati negli ultimi giorni ridotti a zero, e questa sarebbe la prova che "nel Mediterraneo non avviene nulla di spontaneo, ma al contrario il traffico di migranti è pianificato e organizzato". Abbiamo scoperto l'acqua calda". Così, Alessandra Sciurba, portavoce ì di Mediterranea Saving Humans all'Adnkronos. "Non c'è mai stato nulla di spontaneo e naturale nel fatto che i profughi di tutte le guerre, anche di quelle più lontane, siano stati costretti ad attraversare un paese come la Libia e poi a rischiare la vita in mare per fuggire la violenza - spiega - La causa sono le politiche di chiusura delle frontiere d'Europa, ovvero le migliori alleate delle mafie del traffico di esseri umani, che possono esistere e fare enormi profitti perché non ci sono canali legali di ingresso o operazioni umanitarie di svuotamento dei lager libici".

"Senza considerare poi che a fare accordi con miliziani che operano in stretta contiguità coi trafficanti sono proprio i governi, a cominciare da quello italiano - aggiunge Sciurba - un esempio tra tutti è il memorandum con la Libia. Inoltre, ogni persona dotata di un minimo di senso di umanità sa che quando dice " evviva niente sbarchi!" è come se dicesse "evviva le persone che non arrivano sono in questo momento recluse e torturate in Libia". Ma a parte tutto, sorvolando su alcune affermazioni ammiccanti a un coinvolgimento delle Ong nel traffico delle persone, cosa ormai smentita da tante di quelle inchieste che non vale nemmeno più la pena di rispondere, ci sono poi dei dati inconfutabili che rendono le analisi fatte nell'articolo semplici fake news a uso propagandistico".