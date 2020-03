Coronavirus: Sciurba (ong Mediterranea), 'zero sbarchi? Per il maltempo, forse morti in mare' (2)

11 marzo 2020 a

(Adnkronos) - "Nelle ultime due settimane ha imperversato il maltempo su tutto il Mediterraneo centrale, con forti venti e onde pericolose. L'ultimo giorno con buone condizioni meteo-marine è stato il 26 febbraio - dice ancora Alessandra Sciurba - Le perturbazioni hanno dato parzialmente tregua solo il 1° e il 2 marzo e, in questi giorni, vi è stata un'unica partenza dalla località costiera libica di Al Khums". "Forse qualcuno si è messo comunque in mare (perché se scappiamo noi dal Nord al Sud Italia, assaltando i treni di notte per paura del virus, figuratevi cosa può fare qualcuno che scappa dalla morte e dalla tortura, o dallo stupro sistematico di decine di carcerieri), e forse, purtroppo, ora giace vicino ai 40mila corpi che hanno trasformato il Mediterraneo in un grande cimitero".

"Sono il maltempo, le condizioni di guerra in Libia, la cattura da parte delle milizie chiamate guardia costiera libica, gli elementi principali che possono limitare gli arrivi - aggiunge Sciurba di Mediterranea -Infine, i numeri riportati sugli arrivi sulle tratte spagnola, greca e maltese, sono assolutamente in linea con l'andamento dell'ultimo anno. La flotta della società civile europea continua ad avere, anche in questi giorni difficili , più assetti di soccorso operativi nel Mediterraneo Centrale. E questo per cercare di aiutare chi ha bisogno. Come dovremmo fare tutti , ognuno per il ruolo che gli compete. Anche evitando di spargere superficialità a mezzo stampa".