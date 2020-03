Coronavirus: sindaco Messina, 'decreto Conte? Acqua fresca, è inefficace'

12 marzo 2020 a

Palermo, 12 mar. (Adnkronos) - "Le misure straordinarie del premier Conte sono acqua fresca perché non garantiscono un contenimento drastico del virus e, soprattutto, risultano contraddittorie. Inserire tra gli esercizi che vendono beni di prima necessità gli esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature, la vendita di articoli per illuminazione o ancora le ferramenta e le profumerie, lascia davvero perplessi, soprattutto ove si consideri che, contemporaneamente, si consente la consegna con pony express e si invita a favorire il telelavoro o, comunque, le modalità di lavoro online". L'atto d'accusa arriva dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, per il quale "l'incongruenza di tale elencazione, che finisce per lasciare aperte più attività di quelle che dovrebbero essere chiuse, rende inefficace lo stesso decreto e non gli consente di raggiungere il suo fine: limitare la circolazione delle persone per contenere il contagio".