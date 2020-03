Coronavirus: Caltanissetta, da domani Pronto soccorso infettivologico

12 marzo 2020 a

Palermo, 12 mar. (Adnkronos) - L'Asp di Caltanissetta comunica che entro verrà attivato il Pronto Soccorso Infettivologico dedicato al Coronavirus. "Stiamo sfruttando una singolarità straordinaria che è quella di avere nello stesso plesso (Palazzina B) il reparto di Malattie Infettive e quello PET - Medicina Nucleare - spiega l'Asp -Il Reparto PET-Medicina nucleare ha delle condizioni strutturali e di ventilazione che sono state realizzate per evitare la diffusione di aeriformi radioattivi e quindi a pressione negativa e pertanto perfettamente idoneo per le urgenti necessità. Le attività afferenti a tale reparto sono state temporaneamente sospese".

"L'apparecchiatura PET, presente all'interno del reparto, è anche Tomografica e pertanto sono stati inseriti nel sistema dei protocolli per l'effettuazione delle TAC torace ai pazienti che ne avranno necessità - spiega l'Asp -Il Paziente in arrivo tramite 118 nei pressi della palazzina B delle Malattie Infettive potrà essere gestito in perfetta autonomia, considerato che sono stati individuati percorsi esclusivi, squadre dedicate di medici, tecnici infermieri e operatori sanitari". "In tal modo si eviteranno transiti da e per la Radiologia ed il paziente potrà permanere in ambienti protetti per il tempo necessario anche all'effettuazione del tampone - dice -Stiamo facendo tutti gli sforzi organizzativi per affrontare l'emergenza nel miglior modo possibile. Ringraziamo tutto il personale che sta collaborando e rinnoviamo l'invito alla popolazione di seguire le direttive nazionali e regionali impartite".