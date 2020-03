Coronavirus: Cifa lancia '#Illavorocontinua'

12 marzo 2020 a

a

a

Roma, 12 mar. (Labitalia) - Per sostenere le imprese, i lavoratori italiani e i professionisti che fronteggiano gli effetti socio-economici provocati dal nuovo Coronavirus, l'associazione confederale Cifa e il sindacato Confsal promuovono l'iniziativa '#Illavorocontinua', un ciclo di webinar informativi sui temi più attuali del lavoro utili per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle situazioni di crisi. Domani, venerdì 13 marzo, sarà possibile partecipare gratuitamente al webinar Covid-19: smart working, sospensione delle attività e ammortizzatori sociali, registrandosi al sito www.illavorocontinua.it. All'iniziativa aderiscono anche FonARCom, Centro Studi InContra e Dottrina del Lavoro.

Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro, tra cui Roberto Camera (ideatore e curatore del sito dottrinalavoro), Paolo Stern (presidente NexumStP Spa), Andrea Cafà (presidente Cifa e Fonarcom), Salvatore Vigorini (presidente del Centro studi InContra), Massimo Braghin (consigliere nazionale Ordine dei consulenti del lavoro) e Sergio Luciano, direttore di EconomyMag. Sarà presente Marta Branca, direttrice generale Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, Cifa, in linea con i valori e le azioni di responsabilità sociale, propone ai partecipanti di fare una donazione sul conto corrente dell'Istituto Lazzaro Spallanzani (lo si trova nella landing page www.il lavorocontinua.it) al fine di sostenere la ricerca e di consentire l'acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.

Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande. Il webinar di venerdì è il primo di un ciclo progettato per sostenere i lavoratori, i consulenti del lavoro e gli imprenditori. Si comincia con lo smart working. Verranno illustrate le procedure di riferimento e gli obblighi ordinari del datore del lavoro, le nuove regole introdotte in ragione dell'emergenza sanitaria e le procedure semplificate per le aziende. Verrà toccato anche il tema degli ammortizzatori sociali.

"Con un gesto di ‘solidarietà digitale' abbiamo dato seguito all'impegno della nostra associazione di essere di supporto alle persone e alle imprese, anche attraverso un assiduo e puntuale lavoro di informazione e di approfondimento", dichiara il presidente di Cifa, Andrea Cafà. "Il momento è difficile ma può rivelarsi l'occasione per diffondere la conoscenza su temi cruciali e per accelerare il cambiamento", continua.

Per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale di Confsal, "informare i lavoratori è essenziale: solo un'alleanza per un sapere condiviso tra i protagonisti del lavoro ci consentirà di superare l'attuale difficoltà e di far crescere un'occupazione di qualità".