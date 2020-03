Coronavirus: ufficiali Carabinieri Palermo positivi, tampone per pm Dda

12 marzo 2020 a

a

a

Palermo, 12 mar. (Adnkronos) - Alcuni pm della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo hanno chiesto di essere sottoposti al tampone per il Coronavirus dopo avere saputo che otto ufficiali del Comando Provinciale dei carabinieri di Palermo sono risultati positivi. L'esito di conoscerà non prima di stasera o domani. Nei giorni scorsi alcuni pm avevano partecipato al Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica in Prefettura proprio alla presenza di alcuni dei vertici dell'Arma risultata positiva, tra cui il comandante provinciale Arturo Guarino, che è asintomatico.