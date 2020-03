12 marzo 2020 a

a

a

Milano, 12 mar. - di Antonietta FerranteEssere malati al tempo del

Difficile riconoscere tra la gente chi è un malato oncologico, complicato anche riconoscere chi per strada ha i sintomi del coronavirus. In Lombardia visto l'alto numero dei contagiati gravi si fa fatica a garantire il resto, ma il resto non è roba da poco: sono prestazioni mediche per altre vite.