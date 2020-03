Coronavirus: Bagheria, sanificazione strade e stop a mensili asili nido

12 marzo 2020 a

a

a

Palermo, 12 mar. (Adnkronos) - Pagamento del mensile degli asili nido sospesi e sanificazione straordinaria delle strade. Sono alcuni degli ultimi provvedimenti decisi dal sindaco di Bagheria (Palermo) Filippo Maria Tripoli per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il pagamento delle rate mensili degli asili nido comunali sarò sospeso sino alla ripresa del servizio e, a partire da domani sera, dalle 24 sino alle 6 di mattina, verrà effettuata una sanificazione per tutta la città, per quattro notti consecutive. Ai cittadini si chiede di non esporre indumenti stesi, di non lasciare fuori nessun animale e di non uscire di casa dalle 24 alle 6. I mezzi provvederanno ad una igienizzazione e sanificazione con prodotti specifici per la prevenzione ambientale in modo da ridurre il rischio di contagio.