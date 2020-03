Coronavirus: Uli, per clienti piattaforma videoconferenze gratuita

13 marzo 2020 a

Roma, 13 mar. (Labitalia) - Dal dipendente d'azienda al libero professionista all'insegnante. A causa dell'emergenza coronavirus (Covid-19), i clienti di Uli-Utility line Italia, uno tra i più antichi isp (internet service provider) italiani, fondato a Seveso 1995 nell'hinterland milanese, da oggi possono gratuitamente usufruire di una piattaforma di webmeeting tramite cui lavorare da casa in modalità smart working e in tutta sicurezza per i dati grazie alla rete virtuale privata (vpn) criptata.

La piattaforma è caratterizzata da massima semplicità d'utilizzo per consentire la più ampia partecipazione, fino a 250 persone. Bastano Internet e un browser, è accessibile tramite pc, tablet e smarthphone. I partecipanti ricevono l'invito ad aderire tramite link via e-mail e possono condividere lo schermo, file e strumenti di disegno su lavagna bianca, soluzione ideale per organizzare un'aula scolastica o una riunione virtuali. L'organizzatore dell'evento ha la possibilità di controllare il desktop da remoto.

“In questo periodo di difficoltà per aziende e dipendenti - afferma Vittorio Figini, ceo di Uli - ci sembra corretto mettere a disposizione, gratuitamente per i nostri clienti, la piattaforma di webmeeting, che utilizziamo normalmente per usi professionali. Le aziende hanno la necessità di continuare a fare riunioni, contattare i propri clienti o fornitori. E' il caso di Fabio, responsabile commerciale di un nostro cliente, che si recava fisicamente dai suoi clienti per proporre servizi e oggi li contatta tramite webmeeting. La piattaforma può essere impiegata anche a scopo didattico, organizzando una classe virtuale e consentendo al docente, connesso in webcam, di vedere i propri alunni, condividere il proprio schermo, file, effettuare sondaggi senza installare software sul proprio pc o su quello degli studenti”.