18 marzo 2020 a

a

a

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) - "Attualmente la disponibilità dei posti di terapia intensiva in Sicilia è di 120 posti letto in tutta la Regione. A oggi sono impegnati 28 posti letto ma oggi registriamo un lieve miglioramento". Lo ha detto l'assessore regionale siciliano alla Salute Rugger Razza intervenendo in aula all'Ars.