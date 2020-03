iorestoacasa, arriva il palinsesto green e la scienza dal balcone

18 marzo 2020 a

Roma, 18 mar. - (Adnkronos) - Un palinsesto di cultura naturalistica e di sostenibilità per superare il lungo periodo di isolamento forzato: lo ha sviluppato il Wwf per tutte le età. Seguendo i canali dell'associazione, dal sito web ai profili social, ai potrà sfruttare questo lungo periodo di pausa in un'occasione per diventare esperti di sostenibilità e di conoscenza naturalistica, approfondendo meglio le strategie quotidiane di raccolta differenziata o l'utilizzo di scarti alimentari, realizzare ricette sostenibili o acquistare prodotti a km zero, ora più che mai utili perché incoraggiano le produzioni locali.

Il Wwf ha coinvolto anche Lisa Casali, eco-food blogger e testimonial del 'panda' per l'alimentazione a basso impatto ambientale, che proporrà ricette e consigli utili in casa. Non mancheranno pillole video e viaggi ‘a distanza' nella natura protetta.

E per l'arrivo della primavera, il Wwf lancia anche il primo "Diario della Natura dalla finestra", operazione di citizen science che, grazie alla App Inaturalist raccoglierà le segnalazioni su uccelli, insetti, piante spontanee, tutto ciò che possiamo osservare e ascoltare da balconi, finestre, terrazze e giardini.

Non manca il viaggio nella natura delle oasi e di altre aree naturali nel mondo: il Wwf proporrà una selezione di webcam naturalistiche più affascinanti per ammirare lo spettacolo della natura in diretta, oltre al racconto dalle oasi protette in Italia.

Gli Ecotips del Wwf sono dedicati anche a bambini e ragazzi con un palinsesto che si ispira ai grandi viaggiatori del passato trasformando #iorestoacasa in un'avventura intorno alla cameretta o alla finestra con osservazioni sul meteo, sui piccoli impollinatori, la ‘foresta' in casa e poi consigli sulla lettura e documentari per far diventare i ragazzi, al termine di questa emergenza, piccoli botanici, ornitologi, entomologi, astronomi stimolando così nuove passioni e uno sguardo diverso sul mondo che li circonda.