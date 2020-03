Coronavirus: Openjobmetis, 200 infermieri e operatori socio-sanitari cercasi

18 marzo 2020 a

Roma, 18 mar. (Labitalia) - Openjobmetis ricerca e seleziona duecento infermieri e operatori socio sanitari per far fronte all'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Si ricercano cento Infermieri e cento operatori socio sanitari (oss) in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Liguria. Il reclutamento è affidato alla divisione sanità che vanta un team di professionisti di lunga esperienza nel recruiting del settore, in grado di attivare in tempi rapidissimi l'iter di ricerca, selezione (anche con sistemi di video-colloquio) e di somministrazione del personale.

Con questa campagna di reclutamento, Openjobmetis intende confermare il proprio impegno nell'affrontare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. Infermieri e operatori socio sanitari rappresentano oggi più che mai figure cruciali per la tenuta del nostro sistema sanitario nazionale.

Si ricercano profili sia per il settore pubblico, che per quello privato. La campagna ha come obiettivo quello di ricercare e collocare almeno cento infermieri e cento operatori socio sanitari in ospedali, centri riabilitativi, case di cura e rsa. Le sedi di lavoro sono distribuite in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Liguria.