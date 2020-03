Coronavirus: Iss, in media 8 giorni tra sintomi e decesso

18 marzo 2020 a

Roma, 18 mar (AdnKronos Salute) - In media trascorrono 8 giorni tra l'insorgenza dei sintomi di Covid-19 e il decesso del paziente: dall'insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale (4 giorni) e dal ricovero in ospedale al decesso (4 giorni). E' quanto emerge dal Report dell'Istituto superiore di sanità che analizza le caratteristiche dei pazienti deceduti positivi, pubblicato sul sito Epicentro, e aggiornato al 17 marzo. Inoltre il tempo intercorso dal ricovero in ospedale al decesso è stato di 1 giorno in più in coloro che venivano trasferiti in rianimazione, rispetto a quelli che non venivano trasferiti (5 giorni contro 4 giorni).