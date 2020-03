Coronavirus: Gallera, in residenze anziani no pazienti Covid19'**

18 marzo 2020 a

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - Nelle residenze per gli anziani non andranno pazienti positivi al Coronavirus tra gli altri ospiti della struttura. Lo ha precisato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Sappiamo che nelle rsa ci sono pazienti fragili e abbiamo dotato misure precise: abbiamo anche ridotto la possibilità ai parenti di venire a visitarli. questo ci ha creato difficoltà e proteste". In diretta Facebook Gallera ha spiegato che pazienti positivi al Coronavirus potranno andare solo nelle strutture che hanno "piani separati, padiglioni separati o strutture indipendenti; con personale dedicato per pazienti stabilizzati che sono in via di guarigione o che non hanno particolari problemi".