18 marzo 2020 a

a

a

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - Entro domani il progetto dell'ospedale in Fiera Milano "vedrà la luce, sarà ritoccato nei minimi dettagli, per poi dare il via al giorno zero entro cui tutti noi inizieremo a conteggiare il tempo necessario affinché diventi operativo e il primo paziente entri in terapia intensiva". Lo spiega l'assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini.