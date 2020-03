Coronavirus: Gatti (Open Arms), 'no a blocco Ong, faremo di tutto per tornare presto in mare'

19 marzo 2020 a

Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) "Cosa accadrebbe se medici e infermieri e infermiere non facessero il lavoro straordinario che stanno facendo in questi giorni? Cosa potrebbero fare i singoli stati europei da soli? La solidarietà è un sentimento imprescindibile e non perché dimostra quanto siamo buoni, ma perché serve per continuare a essere una comunità di uomini e donne. Per questo, rispettando tutti i protocolli medici necessari e le direttive governative è importante tornare in mare e faremo di tutto per farlo il prima possibile". Lo ha detto all'Adnkronos Riccardo Gatti, Presidente della ong Open Arms, replicando a distanza al Presidente della Regione Friuli Veneza Giulia Massimilaino Fedriga che chiede di "bloccare le Ong". "Abbiamo messo i primi 100 militari a protezione della frontiera slovena, ma non basta - ha detto Fedriga in una intervista a La Verità - I migranti sono un problema, con loro le multe non servono. Chi viola l'ordinanza deve perdere la possibilità di protezione".