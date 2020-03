Coronavirus, arriva l'ebook per l'educazione continua in medicina sulla piattaforma Ebookecm.it

19 marzo 2020 a

Cagliari, 19 Marzo 2020.

In relazione all'attuale situazione COVID-19 è importante sottolineare come questa pubblicazione sia al momento una tra le più aggiornate in Italia e qualora si decida di utilizzarla per iscriversi ad un corso FAD ECM (Educazione Continua in Medicina) le informazioni contenute nella stessa possano essere argomento utile all'acquisizione di ben 26 crediti ECM. A riguardo è bene sottolineare come il download, la lettura e la consultazione dell'ebook dedicato al coronavirus siano gratuite, mentre l'iscrizione al corso utile per l'accreditamento ECM resti a pagamento.

Mai come ora è importante che l'informazione resti aperta ed accessibile.

Nella situazione di emergenza sanitaria in cui versa attualmente l'Italia a causa della diffusione del COVID-19, i cittadini si sono infatti trovati a dover modificare le proprie abitudini di vita (rispettando doverosamente le normative e restrizioni stabilite dal governo per contrastare il contagio del virus) mentre numerosi medici e infermieri si vedono invece straordinariamente impegnati in prima linea nel tentativo di normalizzare quanto prima la situazione.

A prescindere dal ruolo, in questo momento tutti i professionisti della sanità e della salute hanno la necessità di aggiornarsi in modo rapido ed efficace sulla natura del virus, potendo disporre di informazioni corrette ed esaustive cui attingere nel corso della loro nuova quotidianità lavorativa.

Necessitano oggi più che mai di formazione di qualità e la stessa rappresenta certamente una delle risorse necessarie per poter fronteggiare al meglio ciò che il nostro paese sta affrontando.

L'ebook offerto da Ebookecm.it consente in questo senso di aggiornarsi su un tema ai più ancora sconosciuto, mediante un sunto puntuale di articoli e documenti pubblicati su riviste nazionali ed internazionali, in cui, attraverso un'accurata analisi e un attento studio degli accadimenti passati, si cerca di ampliare la conoscenza dell'esperienza attuale.

Al fine di comprendere il valore di questo contributo è bene sottolineare come Ebookecm.it rappresenti ad oggi una realtà tra le più autorevoli nel mondo ECM FAD. L'Azienda si occupa infatti di erogare alta formazione accreditata a migliaia di professionisti medico-sanitari operanti in tutta italia. Il processo di educazione promosso da Ebookecm.it, prevede l'accesso a corsi accreditati ECM mediante l'impiego di ebook che permettono di conseguire un numero differente di crediti. Se il discente sceglie di studiare in completa autonomia, acquisirà 1 credito ECM per ogni ora di studio;

qualora, invece, preferisse essere seguito da un tutor che possa indirizzarlo al meglio durante il suo percorso di formazione, avrà 1,5 crediti ECM ogni ora di studio. La didattica tradizionale svolta in loco viene quindi affiancata e, talvolta, superata da un nuovo modello di formazione che consente all'utente di organizzarsi autonomamente il lavoro e lo studio con la consapevolezza che al termine del triennio dovrà aver raggiunto 150 crediti per poter proseguire la sua attività professionale.

