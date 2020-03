Coronavirus: 2° webinar Cifa, decreto 'Cura Italia' spiegato a imprese e lavoratori

19 marzo 2020 a

Roma, 19 mar. (Labitalia) - Cosa cambia per imprese, lavoratori e famiglie con il decreto 'Cura Italia' varato dal governo per fronteggiare l'attuale crisi? Novità e misure di tutela saranno analizzate nel secondo webinar promosso dall'associazione confederale Cifa Italia e dal sindacato Confsal nell'ambito de #IlLavoroContinua, l'iniziativa di solidarietà digitale per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali.

Dopo il successo del webinar sullo smart working, che ha fatto registrare quasi 3mila accessi da tutta Italia, il secondo incontro verterà su dl 'Cura Italia': ammortizzatori sociali e altre misure economiche a sostegno delle imprese, che sarà possibile seguire venerdì 20 marzo dalle ore 14,30 registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it.

All'iniziativa aderiscono anche Confsal, Fonarcom e Centro Studi InContra. Intervengono esperti e professionisti del mondo del lavoro: dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), parlano Cesare Damiano (presidente Lavoro&Welfare, già ministro del Lavoro), Mauro Marrucci (consulente del lavoro, esperto Fondazione Studi Cdl) e Adalberto Perulli (ordinario Diritto del Lavoro Università Ca' Foscari Venezia). Modera l'incontro Salvatore Vigorini, consulente del lavoro e presidente del centro studi InContra. Nel corso del seminario i partecipanti potranno interagire con i relatori e porre domande.

Molti gli argomenti analizzati: dall'applicazione degli ammortizzatori sociali alle altre misure per imprese e lavoratori previste dal decreto del 16 marzo, tra cui: i congedi parentali, il divieto di licenziamento, la concessione di voucher baby sitter e il riconoscimento dell'indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione.

"Grazie al supporto dei nostri esperti, Cifa illustra le opportunità concesse dal decreto e le modalità di accesso a queste misure. I nostri webinar danno la possibilità a migliaia di persone - lavoratori, imprenditori, studenti o altro - il vantaggio di ricevere informazioni chiare, rapide e a costo zero per superare le difficoltà del sistema imprenditoriale ed economico", dice Cafà.

"Ringrazio le persone - afferma Angelo Raffaele Margiotta di Confsal - che in queste ore stanno lavorando in smart working, consapevoli che il lavoro continua. Questo consentirà di confrontarsi con relatori di alto profilo per approfondire tematiche di loro interesse". Sul sito www.illavorocontinua.it prosegue la campagna di raccolta fondi in favore dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma al fine di sostenere la ricerca e di consentire l'acquisto di nuove apparecchiature per la cura dei pazienti affetti dal virus.