Coronavirus: Barone (Uil Sicilia), 'Siglato protocollo sicurezza nei luoghi di lavoro'

Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - "Mascherine, accessi in fabbrica, santificazione, spostamenti limitati e turnazioni per evitare assembramenti nei luoghi di lavoro". Queste tra le misure più importanti previste nel protocollo siglato da Regione, sindacati e imprese che riprende quello sottoscritto dal governo nazionale. E il segretario generale della Uil Sicilia, Claudio Barone, aggiunge: “Garantire sicurezza e regole nei luoghi di lavoro in questo momento di grande emergenza e' fondamentale. Così come è importante dare indicazioni alle rappresentanze sindacali e alle imprese. Abbiamo chiesto, inoltre, che ci sia una supervisione da parte delle Asp e delle Prefetture. Questo protocollo è un buon inizio ma la Uil vigilerà affinché le regole vengano rispettate”.