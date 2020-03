20 marzo 2020 a

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - "La Lombardia si trova in una situazione un po' diversa dalle altre regioni, ma le misure servono per tutti. E' importante rallentare il contagio, perché una vita umana non ha prezzo, ma probabilmente, se facciamo due conti, serve anche a livello economico". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, intervistato da Sky Tg24.