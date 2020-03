Coronavirus: F. Sala, 'in Lombardia nessun problema approvvigionamento tamponi'

20 marzo 2020 a

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - "Allo stato attuale non esiste un problema di approvvigionamento di tamponi, perché il materiale ci sta arrivando. Si dà la precedenza ai casi più gravi. Casomai era il processo di verifica dei tamponi che in alcuni giorni risultava un po' più lento, ma ora sta accelerando". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, a Sky Tg24 sul caso di un'azienda di Brescia che ha venduto 500mila tamponi per i test agli Stati Uniti.

Sala ha ricordato che "alle 15 sul sito di Regione Lombardia apriamo una manifestazione di interesse in cui cofinanziamo con 4 milioni di euro" i progetti per "una serie di obiettivi, fra cui la ricerca di una cura al coronavirus, la ricerca delle terapie, di strumenti e di applicazioni per il monitoraggio e il contenimento del contagio".