Coronavirus: Sala, 'da Caprotti 1 mln per Fondo mutuo soccorso di Milano'

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Giuseppe Caprotti ha donato un milione di euro al Fondo di mutuo soccorso di Milano. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Stiamo raccogliendo fondi per aiutare chi sarà più colpito da questa crisi. Abbiamo tantissime piccole offerte, ma per esempio, questa mattina abbiamo visto arrivare un bonifico da un milione di euro dal signor Giuseppe Caprotti, che ringrazio".