Coronavirus: Sicindustria Palermo, 'sospensione Tari segnale di collaborazione'

20 marzo 2020 a

a

a

Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - Sicindustria Palermo esprime apprezzamento per la decisione di sospendere il pagamento Tari da parte del Comune di Palermo. L'amministrazione, in linea con le linee impartite dal decreto Cura Italia, ha rinviato i versamenti della prima rata all'1 giugno. "La misura adottata dal Comune nei confronti dei cittadini e delle imprese – sottolinea il vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese – è un bel segnale di apertura e collaborazione in un momento così drammatico per tutta la comunità".