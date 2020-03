Coronavirus: Università Catania, 1400 lezioni online e oltre 25mila studenti collegati

20 marzo 2020 a

Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - Più di 1400 insegnamenti attivati online e oltre 25mila studenti collegati da casa. Sono i primi dati della didattica a distanza avviata il 9 marzo dall'Università di Catania. Ad oggi sono 1.434 gli insegnamenti attivati sui 1.818 (quasi l'80%) previsti dai 100 corsi di studio dell'ateneo che 25.293 studenti stanno seguendo da casa, ma ben presto la copertura degli insegnamenti del secondo semestre sarà totale. Le lezioni seguono il calendario già previsto dai 17 dipartimenti dell'ateneo e dalle strutture didattiche speciali di Ragusa (Lingue e Letterature straniere) e Siracusa (Architettura) e vengono impartite dai docenti in aule specificamente attrezzate dall'Ateneo con postazioni da videoconferenza da cui sono trasmesse in streaming, ma possono essere svolte in caso di necessità anche da altri luoghi con assistenza tecnica da remoto. Per seguire le lezioni gli studenti possono utilizzare un pc, un tablet o uno smartphone e il materiale può essere rivisto anche in un secondo momento attraverso le registrazioni.