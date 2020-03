Coronavirus: a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo divieto di corse e passeggiate

20 marzo 2020 a





Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Divieto di utilizzare piste ciclabili e biciclette, salvo che per andare al lavoro, fare la spesa e acquistare farmaci, e di svolgere attività motorie all'aperto anche individuali, come jogging, passeggiate e giochi. Sono alcuni dei divieti introdotti da un'ordinanza congiunta firmata dai sindaci di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni, Giacomo Ghilardi e Roberto Di Stefano, per limitare la diffusione del Covid-19.

A Cinisello Balsamo vengono introdotte nuove norme d'uso anche per le aree cani: non si potrà entrare in più di due persone per volta e per un massimo di 10 minuti a testa e bisognerà scegliere l'area più vicina alla propria abitazione. A Sesto San Giovanni, dove le aree cani sono chiuse, i cani potranno essere portati in giro solo nelle strette vicinanze dell'abitazione del padrone, e non oltre i 100 metri di distanza. Non si potrà sostare in nessuna area pubblica o privata, compresi gli spazi comuni condominiali. L'unica eccezione riguarda le aree antistanti gli esercizi commerciali per la vendita dei prodotti previsti dal Dpcm dell'11 marzo scorso.

Nuove disposizioni anche per quel che riguarda l'acquisto di generi alimentari e di medicinali: potrà andare a fare la spesa solo un componente del nucleo familiare, evitando però di recarsi al supermercato quotidianamente. A Cinisello Balsamo è prevista inoltre la chiusura anticipata delle attività di vicinato presenti sul territorio alle ore 18. L'ordinanza ha valore fino a venerdì 3 aprile, salvo revoche o proroghe.