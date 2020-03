Coronavirus: Scavuzzo, 'oggi in strade Milano oltre 450 agenti polizia locale'

20 marzo 2020 a

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - A Milano sono oltre 450 gli agenti della polizia locale "in strada nel corso della giornata, cui si aggiungono le centinaia che lavorano negli uffici e in smart working. Un dispositivo che cambia al cambiare delle esigenze, che viene rimodulato a seconda dei servizi per nuove emergenze e segnalazioni". Lo spiega la vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, in un post su Facebook. "Abbiamo anche dato disponibilità al prefetto chiedendogli di valutare se i nostri agenti possano essere di supporto per quelle realtà che oggi non avessero più nemmeno un agente della polizia locale in servizio, perché tutti in quarantena. Ecco, tutto questo si chiama 'business continuity' e cioè la capacità di continuare a fare il proprio dovere in situazioni di criticità ed emergenza che si protraggono nel tempo".

Per questo, continua, "sbaglia chi chiede che vengano messi in strada, contemporaneamente, tutti gli agenti che abbiamo. Il ricambio, il riposo sono necessari per la tenuta del sistema e la salute stessa degli agenti, per evitare che succeda anche a noi quel che è accaduto in quei Comuni cui facevo riferimento, che hanno dovuto chiudere i comandi. Stiamo mettendo i nostri agenti nella condizione di lavorare con la massima attenzione possibile, dando loro i necessari dispositivi e avendo cura di fare turnazioni che ci permettano di preservare la loro salute e l'intero sistema".