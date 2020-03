Coronavirus: Milano, per alberghi perdita di 350 mln fatturato in due mesi

20 marzo 2020 a

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Gli alberghi di Milano e dell'area metropolitana rischiano di perdere 350 milioni di euro di fatturato a marzo e aprile a causa dell'emergenza coronavirus. Per le sole camere è stimato un calo generale dei ricavi per il comparto di oltre 100 milioni di euro a marzo e più di 160 milioni di euro per aprile, secondo un'indagine di Federalberghi Milano Lodi Monza Brianza. "Considerando anche i servizi di ristorazione e sale riunioni con meeting ed eventi annullati -spiega il presidente degli albergatori Maurizio Naro- arriviamo ad una perdita complessiva di fatturato di oltre 350 milioni di euro”.

Nei 60 hotel campione sono quasi 55mila le camere cancellate dal primo marzo fino al 30 aprile, dove sono venuti e vengono a mancare eventi fieristici di primo piano come Expocomfort e Salone del Mobile. Gli esercizi alberghieri, solo come personale interno, danno lavoro a 1.400 persone. Le ore di ferie e permessi già assegnate risultano quasi 76mila.

“A Milano città – continua Naro – sono ormai pochissimi gli alberghi aperti e abbiamo meno di 1.000 camere disponibili. A fronte di una disponibilità, in tempi normali, di 35mila camere”.