Coronavirus: sindaco Petrosino dispone chiusura di tutte le attività alle 14

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - Il sindaco di Petrosino, piccolo comune del trapanese, dispone la chiusura quotidiana alle ore 14 "di tutte le attività commerciali, tranne le farmacie e i negozi di generi alimentari". E' stata firmata un'ordinanza a seguito delle ulteriori misure restrittive varate ieri dal Presidente della Regione Nello Musumeci. "A partire da oggi tutte le attività commerciali attualmente autorizzate resteranno aperte dal lunedì al sabato fino alle ore 14 - si legge nella nota - Lo ha disposto il Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, con un'ordinanza contingibile e urgente pubblicata questa mattina. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle ulteriori misure restrittive adottate con propria ordinanza dal Presidente della Regione, Nello Musumeci, per il contenimento del Coronavirus. Nei giorni feriali resteranno aperti anche dopo le 14 soltanto le farmacie e i negozi di vendita di generi alimentari. La domenica, così come disposto dal Presidente della Regione, resteranno chiusi tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole".