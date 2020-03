21 marzo 2020 a

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - File lunghissime anche a Palermo davanti ai supermercati, soprattutto della grande distribuzione. Centinaia di persone sono in fila dalle sette in vista della chiusura dei supermercati prevista per domani, come prevede l'ordinanza del governatore Nello Musumeci. Sui social girano decine di foto che dimostrano le file lunghe all'ingresso dei supermercati.