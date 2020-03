Coronavirus: Sicilia, contributi per le scuole per la didattica a distanza (2)

21 marzo 2020 a

(Adnkronos) - L'iniziativa dell'Assessorato è "orientata al potenziamento della didattica on-line e dispone l'erogazione immediata di contribuiti, a favore degli istituti scolastici medi e superiori, per l'acquisto, il noleggio o il comodato d'uso di computer portatili, tablet e dispositivi mobili idonei all'apprendimento in modalità FAD, che saranno messi a disposizione di studenti il cui reddito familiare ISEE non sia superiore ai 30 mila euro. Il contributo è altresì cumulabile con analoghe misure previste dal decreto Cura- Italia". "Le istanze possono essere presentate dai Dirigenti scolastici, per un importo massimo di €2.500, ed inviate già da oggi, a mezzo pec, al competente ufficio del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, sul cui sito la circolare è già disponibile. Le richieste avanzate dagli Istituti saranno immediatamente processate ed ammesse nell'ordine cronologico di presentazione, fino alla disponibilità dell'attuale stanziamento di 970.000 euro".

Inoltre, "al fine di sostenere il sistema delle scuole paritarie danneggiato dall'interruzione dei pagamenti delle rette ed afflitto da evidenti problemi gestionali ed occupazionali, l'assessore Lagalla ha disposto l'erogazione, senza ulteriori formalità, se non la presentazione di semplice istanza entro il prossimo 6 aprile, di una anticipazione pari al 40% delle previsioni di bilancio relative all'anno scolastico 2019-2020. Sarà così trasferito al settore dell'istruzione privata convenzionata un primo ed anticipato importo pari a circa €1.300.000", si legge nella nota.