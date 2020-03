Mafia: Cisl Palermo-Trapani a Giornata vittime sui social

21 marzo 2020 a

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - La Cisl Palermo Trapani partecipa oggi sui suoi canali social alla XXV Giornata nazionale della Memoria e Impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle Mafie. A Palermo era previsto il grande corteo nazionale, organizzato da Libera e altre associazioni, rinviato per via dell'emergenza coronavirus al prossimo mese di ottobre. Sulle pagine social del sindacato c'è il ricordo di tutte le vittime della mafie per voce del segretario generale Leonardo La Piana. “Nonostante il difficile momento che stiamo vivendo, il ricordo delle vittime innocenti delle mafie oggi è ancora più importante – spiega La Piana - . La nostra Memoria, i nostri Eroi, ci insegnano a resistere davanti a condizioni estreme. Il coraggio la tenacia che hanno fatto la storia dell'Antimafia, quella vera, ci siano da esempio in ogni nostra azione quotidiana. Questo il messaggio che lanciamo oggi ai nostri giovani e a tutti coloro che in questo momento, si sentono sconfortati. #NoiCiSiamo, anche perquesta Giornata di Memoria e Impegno contro le Mafie”.