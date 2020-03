Coronavirus: Sala, 'da lunedì kit con mascherine e gel a medici di base e pediatri'

21 marzo 2020 a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Per il sindaco di Milano Guseppe Sala è il tempo di "resistere" di fronte all'emergenza coronavirus che sta mettendo a dura prova la Lombardia: "Siamo in un momento di difficoltà, ma le difficoltà vanno affrontate con coraggio. Qui a Palazzo Marino nel frattempo stiamo mettendo in campo alcune azioni", tre quelle che racconta in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

"Da lunedì distribuiremo un kit con mascherine e liquido igienizzante a medici di base e pediatri; per i i senzatetto abbiamo alcuni centri di accoglienza, il più famoso è in via Ortles, siccome consideriamo un rischio avere così tanti ospiti insieme oggi ne stiamo trasferendo una parte". Terzo punto: parte dei soldi raccolti con il Fondo di mutuo soccorso (circa 5 milioni arrivati dai privati) serviranno "per intervenire con immediatezza sulle persone che già oggi sono senza reddito. Interverremo con rapidità".

Un'idea quest'ultima nata in collaborazione con la Diocesi di Milano: "2 milioni li metterà la Curia e 2 milioni noi come Comune attingendo al fondo" ribattezzato San Giuseppe, conclude il sindaco Sala.