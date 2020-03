Coronavirus: Fermi a proprietari case vacanza Como, 'date stanze a medici e infermieri'

21 marzo 2020 a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Un appello a tutti i proprietari di bed&breakfast, case vacanze e strutture alberghiere in provincia di Como di mettere gratuitamente i loro alloggi a disposizione dei medici e degli infermieri che hanno necessità di isolarsi dalle famiglie in via precauzionale per avere avuto contatti con persone risultate positive al Covid-19. Lo ha lanciato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, commentando l'iniziativa della Rent All Como, che gestisce 50 alloggi e che ne ha già resi disponibili circa la metà.

"A tutti gli operatori che vorranno aggiungersi e aderire a questa proposta va anticipatamente il mio grazie e quello delle istituzioni. Sono certo che le adesioni saranno numerose perché in questi giorni sta emergendo in modo concreto e significativo la grande solidarietà e la grande generosità del popolo comasco e del popolo lombardo, che sta affrontando questa emergenza con uno spirito straordinario”, continua Fermi.

Polis-Lombardia ha stimato che nel territorio lariano sono oltre 15mila i posti letto offerti dalle realtà che in genere vengono chiamate case vacanza.