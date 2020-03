Coronavirus: Caselli (Mediterranea), 'al Pronto soccorso psicologico le paure dei cittadini'

21 marzo 2020 a

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - C'è chi ha la febbre a 37 e mezzo e chiede, piangendo, se sono i sintomi del coronavirus. Oppure chi soffre di uno stato di ansia perenne con la paura. Chi è solo e non sa per quanto tempo ancora lo sarà. O, ancora, il richiedente asilo che non conosce bene la lingua ma ha paura e chiede notizie del coronavirus. Sono soltanto alcune delle decine di telefonate che ogni giorno, da una settimana, chiamano il Laboratorio di salute popolare, di Làbas, Mediterranea Saving Humans e Approdi, a Bologna, che ha l'obiettivo di “venire incontro alle esigenze di chi è privo di reti sociali, conosce poco la lingua ed è disorientato o spaesato dalla situazione, in modo da creare comunità e supporto reciproco per non lasciare indietro nessuno”. A raccontare le paure delle numerose persone che chiamano è Stefano Caselli, responsabile sanitario di Mediterranea Saving Humans. "La gente ha paura del coronavirus - racconta - e noi cerchiamo di dare delle indicazioni o li indirizziamo ad una équipe di bravi psicologi".

"La stragrande maggioranza soffre di stato ansioso - spiega Caselli che ha partecipato a diverse messioni di Mediterranea per il salvataggio di immigrati in mare - Chi chiama viene subito rimandato dai nostri due psicologi, che a loro volta hanno altri volontari che possono dare ascolto a queste persone". Ma qual è l'età media delle persone che chiamano al Lavoratorio di Salute popolare? "Varia - dice Caselli - ma non è molto alta. Ci sono anche trentenni che chiamano- Così come settantenni. E poi ragazzi e ragazze abili nell'uso dei social che sentono più prossimo chiamare noi che non altri numeri".

"La paura più grande è quella di avere contratto il virus - racconta ancora Caselli all'Adnkronos - Abbiamo anche tante telefonate da richiedenti di asilo che non comprendendo bene la lingua non hanno chiara quale sia la situazione e hanno bisogno di aiuto nell'interpretare le linee guida sul coronavirus e per questo abbiamo proposto traduzioni dei vari vademecum. Anche qui attiviamo i nostri sanitari all'estero, in arabo o nelle lingue dei dialetti africani".