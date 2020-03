Coronavirus: non rispettano divieti, a Milano 5 giovani denunciati al parco

21 marzo 2020 a

a

a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Continuano i controlli della polizia a Milano per verificare il rispetto dei divieti imposti per il contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle aree pubbliche. Al Parco Nord gli agenti della squadra a cavallo hanno notato cinque ragazzi che non mantenevano la distanza minima di un metro. Sono stati quindi denunciati per l'inosservanza del decreto anti contagio 3 diciannovenni, di cui una ragazza, un 20enne e un ragazzo di 22 anni, che ha consegnato spontaneamente 2,5 grammi di marijuana per la quale è stato sanzionato amministrativamente.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti sono intervenuti alla Clinica Sant'Ambrogio, dove un cittadino egiziano di 44 anni, dopo aver appreso la notizia di essere affetto da coronavirus, per l'agitazione ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti del personale sanitario, minacciando di voler abbandonare l'ospedale. Intervenuti, gli agenti lo hanno tranquillizzato.