Coronavirus: terzo caso a Bagheria, pensionato ricoverato con difficoltà respiratorie

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - Si estende il contagio da Coronavirus a Bagheria, nel Palermitano. Il sindaco, Filippo Maria Tripoli, ha annunciato un nuovo caso, il terzo, di un cittadino positivo al Covid-19. "E' un uomo sulla settantina che è già stato ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo, pare non avere febbre ma solo difficoltà respiratorie – spiega il primo cittadino -. Il nuovo paziente non ha alcun legame familiare, di lavoro o altro con i precedenti due casi di contagio. Familiari e persone entrate in contatto con l'uomo sono state messe in isolamento come da protocollo". Intanto sta meglio l'uomo di circa 40 anni risultato positivo qualche giorno fa. "E sfebbrato, solo ancora con qualche difficoltà respiratoria – dice il primo cittadino -. Si aspettano i risultati dei tamponi fatti ai parenti". Sono, invece, risultati negativi quelli effettuati su tutte le persone venute a contatto con il paziente del Rizzoli, il primo caso registrato nella cittadina alle porte di Palermo.