Coronavirus: Gallera, 'in Lombardia 8.258 in ricoverati e 2.139 dimessi'

21 marzo 2020 a

a

a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - In Lombardia sono 8.258 persone ricoverate in ospedale, in aumento di 523 unità rispetto a ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 1.093 persone e "abbiamo ora circa 1.250 posti letto in terapia intensiva. I posti ci sono ma sono sempre meno". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. I dimessi sono invece 2.139.

"Gli esperti ci avevano detto che i giorni più duri sarebbero stati sabato e domenica. Il 13esimo e il 14esimo giorno dall'introduzione delle misure di contenimento e avevano ragione. I dati sono in forte crescita, ha aggiunto.