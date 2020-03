Coronavirus: Pd Ars, 'fornire Dpi anche a operatori assistenza domiciliare'

21 marzo 2020 a

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - "Si deve garantire il servizio di assistenza sanitaria domiciliare alle persone che hanno bisogno di cure per malattie molto gravi, o perché anziane, nel rispetto delle precauzioni da adottare per contenere la diffusione del Coronavirus. Bisogna, dunque, prevedere che il personale sanitario dedicato a questo tipo di interventi sia adeguatamente fornito, anche attraverso la Protezione civile o le Asp, dei dispositivi di protezione individuale come guanti, tute e mascherine". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all'Assemblea regionale siciliana, che evidenzia come l'ordinanza del presidente della Regione siciliana del 20 marzo, all'articolo 3, non preveda Dpi per il personale che presta assistenza sanitaria domiciliare per cure palliative e geriatriche.

"Riteniamo inoltre necessario – conclude Lupo – che il personale sanitario che svolge questo tipo di assistenza domiciliare sia periodicamente sottoposto al tampone, per la sicurezza degli stessi operatori oltre che quella degli assistiti".