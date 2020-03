Coronavirus: Milano, oltre 7mila persone controllate, 428 denunciate

21 marzo 2020 a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Sono 7.155 le persone controllate ieri, venerdì 20 marzo, dalle forze dell'ordine nell'ambito delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Lo rende noto la Prefettura di Milano.

Risultano denunciate per non aver rispettato le regole stabilite dal decreto, avendo dunque violato l'articolo 650 del codice penale, 426 persone che rischiano fino a tre mesi di carcere o un'ammenda fino a 206 euro, due invece le persone denunciate per l'articolo 495 del codice penale ossia per aver dichiarato il falso, reato punito da uno a sei anni di reclusione.

Sul fronte degli esercizi commerciali sono stati controllati 4.878 negozi, due i titolati denunciati per articolo 650, una la sanzione amministrativa inflitta, sospeso un esercizio commerciale in base all'ex articolo 15 del decreto legge 14/2020.