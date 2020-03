Coronavirus: a Bergamo +715 casi da ieri e +380 a Brescia

21 marzo 2020 a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Nella provincia di Bergamo i casi di positività a coronavirus sono 5.869, in aumento di 715 unità rispetto a ieri. A Milano, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, i casi positivi sono aumentati di 868 unità a 4.672, a Brescia sono 380 in più, a quota 5.028, e a Cremona 341 in più, a 2.733.

Nella provincia di Lodi, focolaio lombardo, i nuovi casi sono 96, per 1.693 complessivi, mentre a Cremona sono 2.733 (+341), a Pavia 1.194 (+89), Monza e Brianza 1.084 (+268) e a Mantova 842 (+119).

Fra le province lombarde meno colpite a Como l'aumento registrato è di 72 casi per un totale di 452, a Lecco di 142 per 818 complessivi, a Varese l'incremento è di 21 per 359 totali e a Sondrio di 16 per 179 registrati finora.