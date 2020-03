Coronavirus: Huawei e Fastweb donano 250smartphone a malati in ospedali Lombardia

21 marzo 2020 a

a

a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Il gruppo cinese Huawei, in partnership con Fastweb, ha donato 250 fra tablet e smartphone alle strutture ospedaliere della Lombardia. "Saranno a disposizione dei malati che, in questo modo, potranno supplire, seppur virtualmente, alla mancanza dei propri cari", ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Uno degli aspetti più tristi di questa malattia è proprio la solitudine: i pazienti vengono isolati perché sono infettivi, non hanno il conforto dei parenti e quando muoiono, sono da soli", ha aggiunto.